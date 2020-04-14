В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 129

Озвучены обновленные данные по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. Так, согласно официальному сайту, где отображается текущая ситуация с коронавирусом в стране, в республике зафиксировано 22 новых случаев. Всего в Башкирии 129 заболевших Covid-19.

Согласным данным, в целом в России обнаружено 21 102 пациентов с коронавирусом. Это на 2 774 больше, чем сутками ранее. Специалисты отмечают, что Россия еще не преодолела пик заболеваемости, а регионы и вовсе «отстают» по показателям от Москвы (более 11 тысяч заболевших) на 3-4 недели.