На фоне коронавируса в России подорожает мобильная связь

Телекоммуникационные компании рассказали о подорожании тарифов мобильной связи. Такие меры связаны с влиянием коронавируса на экономику . Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных TelecomDaily топ-менеджеров компаний.

В конце 2019 года предполагалось, что тарифы подорожают на 10 %. Сейчас эта цифра достигла 15 %, по некоторым другим данным 24 %. Причина роста цен – ухудшение экономики страны в связи с пандемией коронавируса. Упала платежеспособность народа, меняется курс валют. Операторы сотовой связи потеряли большое количеств клиентов из малого и среднего бизнеса, поэтому выручка сократилась намного.