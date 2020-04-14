В Башкирии рассказали, как оплатят карантин врачам скандальной РКБ в Уфе

Она идет в соответствии с трудовым законодательством. даже если сейчас мы начнем переговоры по оплате труда, она не будет действовать на ситуацию с 6 апреля. Всем сотрудникам предложено заключить соглашение на работу в режиме вахты. Эта вахта продержится на протяжении 2 недель. Период отдыха рассчитывается из нормы, проработанной за 2 недели. Рассмотрим на примере 160 часов. За эти 2 недели могут быть выработаны все 160 часов, и 2 недели будут выходным. А могут отработаны 120 часов, и выходные рассчитываются пропорционально этому времени. Ключевым является размер выплат за сверхурочные дни. Дополнительные выплаты будут погружаться в вахтовый учет. Оплата пойдет за фактически проработанные часы. Даже если 24/24/24. Но мы устанавливаем режим отдыха не менее 10 часов. Работа в выходные дни не будет оплачена, это особенности вахтового способа работы. Что касается опасных условий работы. Раньше врачи получали надбавку 10 процентов. Кто работает в "чистой" зоне, получат 10 процентов, а в "грязной" зоне - 15 процентов.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии