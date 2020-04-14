В Башкирии рассказали, как оплатят карантин врачам скандальной РКБ в Уфе

В Башкирии в Минздраве рассказали, каким образом будет оплачена сверхурочная работа врачей в РКБ им. Куватова. Этот вопрос интересовал всех сотрудников клиники. После закрытия на карантин из-за вспышки коронавируса в лечебнице остались более 1000 человек, среди них чуть более 600 человек - сотрудники.
На сегодняшнем брифинге в Минздраве заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова ответила на вопросы, которые волновали сотни врачей по всей Башкирии. Речь идет о выплатах тем врачам, которые оказались взаперти на работе на время карантина до 20-х чисел апреля. В прошедшую субботу закрытую на карантин больницу посетил Радий Хабиров.
Трудность ситуации заключается в том, что законодательные акты вступят в силу после того, как врачи выйдут на свободу. Поэтому в случае с РКБ будет применена вахтовая система работы. Для этого медики заключат дополнительное соглашение с больницей. Ирина Кононова пояснила, как будет работать эта система.
Она идет в соответствии с трудовым законодательством. даже если сейчас мы начнем переговоры по оплате труда, она не будет действовать на ситуацию с 6 апреля. Всем сотрудникам предложено заключить соглашение на работу в режиме вахты. Эта вахта продержится на протяжении 2 недель. Период отдыха рассчитывается из нормы, проработанной за 2 недели. Рассмотрим на примере 160 часов. За эти 2 недели могут быть выработаны все 160 часов, и 2 недели будут выходным. А могут отработаны 120 часов, и выходные рассчитываются пропорционально этому времени. Ключевым является размер выплат за сверхурочные дни. Дополнительные выплаты будут погружаться в вахтовый учет. Оплата пойдет за фактически проработанные часы. Даже если 24/24/24. Но мы устанавливаем режим отдыха не менее 10 часов. Работа в выходные дни не будет оплачена, это особенности вахтового способа работы. Что касается опасных условий работы. Раньше врачи получали надбавку 10 процентов. Кто работает в "чистой" зоне, получат 10 процентов, а в "грязной" зоне - 15 процентов.
Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии
Многих врачей также интересует, смогут ли они уйти отдыхать после 14-дневного вынужденного карантина в стенах клиники. По словам Кононовой, у медикой есть несколько вариантов.
Они естественно пойдут домой. Они могут воспользоваться правом на отпуск. С руководством мы проговорили, она готова пойти навстречу и положительно решить этот вопрос. Больничный можно оформить по специальным показателям. Вернусь к одному вопросу.
Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии
Что касается вахтового режима, медикам полностью заполнят все табели согласно отработанному времени. Однако не стоит забывать, что по закону специалисты должны будут учитывать время на отдых.
В вахте может быть установлен режим 24/12, либо выведены все сроки по занимаемым должностям. Например, на ставку врача 7/12 и так далее. Следующая надбавка - за особые условия, это 10 или 15 процентов. Одинаковое требование: отдых будет равен фактически отработанному времени
Ирина Кононова, замминистра здравоохранения Башкирии
Министр здравоохранения Максим Забелин также добавил, что в данном случае врачам беспокоиться не о чем. Руководство больницы ни в коем случае не будет "кидать" свои сотрудников и пойдет навстречу каждому, чтобы оплатить эти тяжелые две недели.