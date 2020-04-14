Минздрав Башкирии рассказал, что будет с медиками, которые не хотят работать с коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, о последствиях для врачей, которые откажутся работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, никакие штрафные санкций на медиков за отказ контактировать с Covid-зараженными накладываться не будут. Кононова добавила, что таких врачей будут направлять, в так называемые, «чистые зоны».
Напомним, что на сегодняшний день в РКБ им. Куватова на карантине находятся более 1000 человек. Половина из них – медперсонал. Больницу закрыли на карантин 6 апреля, после того, как здесь была обнаружена пациентка с коронавирусом. По последним данным, в РКБ более 50 зараженных новой коронавирусной инфекцией.