Минздрав Башкирии рассказал, что будет с медиками, которые не хотят работать с коронавирусом

«Я хочу обратить внимание врачей РКБ им. Куватова и администрации больницы на то, что, если вы страдаете хроническими заболеваниями или имеете возраст старше 65, то есть находитесь в зоне риска, то вы можете отказаться от работы, если вам это предложено. Но если вы хотите работать, то вопрос каждым таким врачом решается индивидуально. Здоровье сотрудника для Минздрава является приоритетом»

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ