Минздрав Башкирии рассказал, что будет с медиками, которые не хотят работать с коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, о последствиях для врачей, которые откажутся работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. По словам замминистра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, никакие штрафные санкций на медиков за отказ контактировать с Covid-зараженными накладываться не будут. Кононова добавила, что таких врачей будут направлять, в так называемые, «чистые зоны».

«Я хочу обратить внимание врачей РКБ им. Куватова и администрации больницы на то, что, если вы страдаете хроническими заболеваниями или имеете возраст старше 65, то есть находитесь в зоне риска, то вы можете отказаться от работы, если вам это предложено. Но если вы хотите работать, то вопрос каждым таким врачом решается индивидуально. Здоровье сотрудника для Минздрава является приоритетом»  

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ

Напомним, что на сегодняшний день в РКБ им. Куватова на карантине находятся более 1000 человек. Половина из них – медперсонал. Больницу закрыли на карантин 6 апреля, после того, как здесь была обнаружена пациентка с коронавирусом. По последним данным, в РКБ более 50 зараженных новой коронавирусной инфекцией.