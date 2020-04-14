Смертельное ДТП в Башкирии: «Гранта» на летней резине столкнулась с грузовиком «Почты России»

В результате происшествия 57-летний водитель легковушки скончался на месте. По информации регионального ГИБДД, погибший ехал на летней резине в условиях снегопада. На месте работают спецслужбы. Подробности уточняются.

Также пользователи соцсетей сняли видео с перевернувшимся автомобилем на дороге Стерлитамак – Петровское, а в Нагаево съехавший в кювет внедорожник пришлось доставать при помощи трактора. Кроме того, в Уфе произошло пять падений деревьев. В трех случаях насаждения упали на автомобили. Спецбригадами производится распиловка и уборка упавших деревьев. Пострадавших нет.