В Башкирии 76-летний пенсионер лишился жизни в бане

В Уфимском районе произошла страшная трагедия. В селе Юматово было найдено тело 76-летнего мужчины. Пресс-служба МЧС Башкирии сообщила обстоятельства произошедшего.
13 апреля был зафиксирован страшный пожар по улице Северной. Огнём охватило небольшую баню на дачном участке. В ходе тушения пожара было обнаружено тело местного жителя.
К сожалению, несчастному нельзя было помочь. Эксперты и дознаватели МЧС России восстанавливают ход событий. В причинах и обстоятельствах трагедии предстоит разобраться.
Фото: МЧС РБ.