Спасатели Башкирии вытащили из воды тела четырёх человек

В Башкирии в апреле из воды вытащили тела троих мужчин и одной женщины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Тела двоих мужчин достали в течение двух суток.

Накануне, 13 апреля, было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Спасатели вытащили несчастного из озера Ялан-Куль в Краснокамском районе. В этот же день было найдено тело утонувшего 53-летнего мужчины в реке Стерля, недалеко от Стерлитамака.

12 апреля было обнаружено тело ещё одного мужчины у берега озера рядом с селом Кумлекуль. Личность погибшего и обстоятельства трагедии предстоит установить. А в начале месяца из реки Белой у деревни Иштуганово вытащили тело неизвестной женщины, личность которой устанавливают сотрудники полиции.