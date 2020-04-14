В Уфе мужчина упал с двухметровой высоты и получил страшную травму

В Уфе произошёл несчастный случай на одной из строительных площадок. 54-летний рабочий упал с 15 этажа на 14 и получил серьёзную травму. Произошедшим заинтересовалась Гострудинспекция Башкирии.
Расследование постановило, что строитель занимался монтажом плиты перекрытия. Работы проводились в конце января, поэтому мужчина поскользнулся на льду и упал с высоты 2,7 метров. Коллеги бросились несчастному на помощь, однако нарушили этим правила техники безопасности.
Рабочие спустили пострадавшего, помогли переодеться и повезли по больницам на машине начальника стройки. Однако по правилам оказания первой помощи человека, упавшего с высоты, нельзя трогать и перемешать. Врачи диагностировали строителю травму позвоночника, и теперь мужчине предстоит долгий восстановительный процесс.
Гострудинспекция установила, что строителям не организовали страховочную привязь при работе на высоте, поэтому организация была серьёзно оштрафована.
Фото: Интернет.