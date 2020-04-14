В России любое заболевание ОРВИ будет рассматриваться как подозрение на COVID-19

Минздрав России дал новые рекомендации врачам по лечению больных с коронавирусом. Медицинским работникам советуют любой случай заболевания ОРВИ рассматривать как подозрение на COVID-19. Раннее начало лечения коронавирусной инфекции обеспечивает легкое протекание болезни без осложнений.

Российские учёные и врачи разработали временное пособие «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». В работе были рассмотрены ситуации диагностирования коронавируса при заболевании любым видом ОРВИ. Врачам рекомендуют начинать лечение «простудных» больных ещё до появления точных результатов теста на COVID-19.

Напомним, в Башкирии с коронавирусной инфекцией зарегистрировано 129 человек. 9 пациентов уже полностью излечились и отправились домой. Всего в республике было проведено уже 20 961 тестов на выявление коронавируса.