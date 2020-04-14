«Мы делаем хорошее дело»: на предприятиях Башкирии освоили пошив масок и противочумных костюмов

Девять объектов лёгкой промышленности Башкортостана получили госзаказ на пошив сертифицированных противочумных костюмов. 69 предприятий региона заняты на изготовлении многоразовых масок. Это позволило фабрикам не только сохранить штат, но и увеличить число сотрудников.
Общими усилиями с 18 марта было изготовлено порядка 1 миллиона 600 тысяч многоразовых гигиенических масок, с 23 марта медучреждениям и предприятиям отгружено свыше 7 тысяч индивидуальных защитных комбинезонов, способных предотвратить заражение коронавирусом.
Владельцы фабрик и предприятий отмечают слаженную работу Торгово-промышленной палаты республики и Минпромторга. За короткие сроки удалось выстроить грамотную логистику доставки сырья для масок и спецкостюмов. И это в условиях сильного дефицита по всей стране. Поддержка предприятиям легкой промышленности оказывается по любым вопросам. Единственное чего не хватает – рабочих рук. Все швейные цеха ведут дополнительный набор сотрудников, чтобы покрыть потребность жителей Башкортостана в средствах индивидуальной защиты.