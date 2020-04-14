«Мы делаем хорошее дело»: на предприятиях Башкирии освоили пошив масок и противочумных костюмов

Девять объектов лёгкой промышленности Башкортостана получили госзаказ на пошив сертифицированных противочумных костюмов. 69 предприятий региона заняты на изготовлении многоразовых масок. Это позволило фабрикам не только сохранить штат, но и увеличить число сотрудников.

Общими усилиями с 18 марта было изготовлено порядка 1 миллиона 600 тысяч многоразовых гигиенических  масок, с 23 марта медучреждениям и предприятиям отгружено свыше 7 тысяч индивидуальных защитных комбинезонов, способных предотвратить заражение коронавирусом.  

На самом деле то, чем мы сейчас занимаемся, очень сильно отличается от того, что мы делали раньше. Есть много моментов ручной работы, что накладывает некоторые трудности. Но я  хочу сказать самые хорошие слова благодарности своему коллективу, что они не испугались. Все знают, что мы делаем хорошее дело.  

Зухра Исмагилова, основатель ООО «Трикотажница»

Владельцы фабрик и предприятий отмечают слаженную работу Торгово-промышленной палаты республики и Минпромторга. За короткие сроки удалось выстроить грамотную логистику доставки сырья для масок и спецкостюмов. И это в условиях сильного дефицита по всей стране. Поддержка предприятиям легкой промышленности оказывается по любым вопросам. Единственное чего не хватает – рабочих рук. Все швейные цеха ведут дополнительный набор сотрудников, чтобы покрыть потребность жителей Башкортостана в средствах индивидуальной защиты. 

Когда нам предоставляется ткань, мы не тратим свои средства на ее закупку и хранение – это здорово смягчает сегодняшнюю ситуацию.

Игорь Черненко, совладелец группы компаний Madyart

Мы более 10 тысяч масок в сутки отшиваем, комбинезонов – по 300 штук, но можем больше. Сейчас у нас в связи с этим идёт набор швей. Есть свободное оборудование. Мы готовы принять специалистов, имеющих навыки шитья. Именно на пошив масок и комбинезонов, так как операция несложная. 

Мария Кашанская, директор по производству ООО «Уралпром-маркет»