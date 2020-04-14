«Мы делаем хорошее дело»: на предприятиях Башкирии освоили пошив масок и противочумных костюмов

На самом деле то, чем мы сейчас занимаемся, очень сильно отличается от того, что мы делали раньше. Есть много моментов ручной работы, что накладывает некоторые трудности. Но я хочу сказать самые хорошие слова благодарности своему коллективу, что они не испугались. Все знают, что мы делаем хорошее дело.

Зухра Исмагилова, основатель ООО «Трикотажница»