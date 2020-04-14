В Башкирии рабочий попал под сеялку и получил тяжёлую травму

В Благоварском районе произошёл страшный несчастный случай. 39-летний рабочий в поле попал под сеялку. О трагическом событии рассказала пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

6 апреля в Благоварском районе проводились сельскохозяйственные работы. Рабочие проводили подкормку озимой пшеницы минеральными удобрениями. Один из сотрудников предприятия угодил в машину для посева семян.