Первое в этом году плановое авиационное патрулирование лесов прошло в Башкирии

В Башкирии стартовали, так называемые, авиационные рейды лесов. Первый такой полет на самолете пролегал по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк-Учалы. Как сообщили в пресс-службе в Министерстве сельского хозяйства республики, планируется еще семь таких патрулирующих рейсов.