Первое в этом году плановое авиационное патрулирование лесов прошло в Башкирии

В Башкирии стартовали, так называемые, авиационные рейды лесов. Первый такой полет на самолете пролегал по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк-Учалы. Как сообщили в пресс-службе в Министерстве сельского хозяйства республики, планируется еще семь таких патрулирующих рейсов.
Основной лесной массив в Башкирии располагается на горно-лесной территории. При подготовке к пожароопасному сезону специалистам предстоит облететь 4615 километров. Во время рейсов авиационной разведке необходимо обнаружить очаги возгорания лесных и природных пожаров, чтобы потом передать их в диспетчерскую службу.
Мероприятие способствует реализации национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина, добавили в пресс-службе ведомства.