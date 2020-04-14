В Башкирии впервые в онлайн-формате пройдет экологический диктант

Директор Детского эколого-биологического центра Альфия Суюндукова рассказала, что ежегодно школьники с первого по одиннадцатый класс пишут экологический диктант. По её словам, это мероприятие направлено прежде всего на привлечение внимания взрослых и детей к проблемам сохранения природных богатств родного края и пропаганду экологических знаний. Важно и то, что по результатам диктанта выявляются лучшие экологи образовательных учреждений города. Такая работа в полной мере соответствует целям национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.