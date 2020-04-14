В Башкирии впервые в онлайн-формате пройдет экологический диктант

В столице Башкирии экологический диктант впервые пройдет в формате онлайн. Данное решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике. К слову, в Башкирии действует с 31 марта режим самоизоляции, а все образовательные учреждения переведены на удаленное обучение.
Ежегодный экодиктант пройдет 15 апреля. Организаторы мероприятия сообщили, что он будет состоять из 30 заданий, объединенных в три блока. Участников ждут задачи различной сложности: от знаний особо охраняемых природных территорий республики до заданий на логику и размышление.
Как сообщает пресс-служба Минэкологии РБ, организаторами и партнерами мероприятия выступили Министерство природопользования и экологии РБ, Управление образования Администрации города Уфа, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» города Уфы, Благотворительный фонд «Зеленая планета» РБ и экологический журнал «Табигат».
Директор Детского эколого-биологического центра Альфия Суюндукова рассказала, что ежегодно школьники с первого по одиннадцатый класс пишут экологический диктант. По её словам, это мероприятие направлено прежде всего на привлечение внимания взрослых и детей к проблемам сохранения природных богатств родного края и пропаганду экологических знаний. Важно и то, что по результатам диктанта выявляются лучшие экологи образовательных учреждений города. Такая работа в полной мере соответствует целям национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Организаторы пояснили, что все задания будут размещены на сайте МБОУ ДО ДЭБЦ ГО г. Уфа: http://ufa-debs.ru 15 апреля с 10.00 до 10.00 16 апреля в разделе: #экологическийдиктант2020. Кроме того, вопросы будут дублироваться на страничке VK: https://vk.com/club42823858.
Выполненные задания надо будет выслать на электронную почту: dictation2020@yandex.ru. В теме письма указать: ФИО, класс, учебное заведение - школа или учреждение дополнительного образования. Результаты экологического диктанта будут опубликованы в разделе #экологическийдиктант2020.
Информация о диктанте, сроках проведения, о порядке участия, победителях и призерах является открытой, публикуется в сети Интернет. Победители и призеры будут награждены дипломами, остальные участники – сертификатами участников, учителя – благодарственными письмами.