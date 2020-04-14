В Москве врачей исследовали на иммунитет к коронавирусу

В одной из больницы Москвы врачей исследовали на антитела к коронавирусу. Только 7 % медиков имеют иммунитет к инфекции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Медицинских работников одной из больниц Москвы проверили на иммунитет к коронавирусу. У 7 % из всех исследуемых в организме имеются антитела. По словам Поповой, это говорит о двух вещах: с одной стороны медицинские работники хорошо выполняют требования, а с другой – только 7 % из них защищены.