Новые зараженные и надбавки врачам: итоги брифинга Минздрава Башкирии

В Башкортостане официально подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом. За сутки прирост составил 22 новых случая заражения. Из них 14 – из Республиканской клинической больницы: 8 сотрудников и 6 пациентов.

Выписан в связи с выздоровлением 1 пациент, скончалось 2 человека в возрасте 65 и 73 лет. Такие цифры озвучили сегодня на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения. Под подозрением в стационарах республики находятся 235 человек, 11 из них несовершеннолетние. Сотрудникам РКБ им. Куватова ответили на вопросы и предложили работу в режиме вахты.

Это будет либо 24/12, т.е. более чем 10 часов, даже отдыха на 2 часа, мы менее 10 не можем установить. Либо это будет дневная смена работы для чистой зоны. Либо это будет график работы 4 через 4, поскольку в грязной зоне больше 4-х часов находиться очень тяжело. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Для каждого сотрудника создается табель учета рабочего времени. Надбавка будет формироваться в зависимости от того, в какой зоне проходила работа. В условиях «чистой зоны» медики получат надбавки к зарплатам по 10%. И 15% получат те, кто трудится в «грязной зоне» с больными коронавирусной инфекцией.

По словам Ирины Кононовой, эта вахта продержится две недели и будет соответствовать сроку карантина. После чего наступит период отдыха сотрудников.