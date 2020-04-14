В Уфе показали, как работает лаборатория анализа на коронавирус

В уфимских лабораториях с каждым днем проверяют всё больше анализов на коронавирус. Пробы специалистам доставляют под тройной степенью защиты со всей республики. Одна из таких лабораторий находится на базе больницы скорой помощи.

Так анализы на наличие коронавируса поступают в лабораторию. В месте, где сотрудники и до этого использовали средства защиты, меры усилили. Их рабочий день проходит в противочумных костюмах. Душно, жарко, неудобно. Надевают утром, снимают лишь в конце смены. А входить в это помещение запрещено даже многим сотрудникам лаборатории. Там уже пробы, это мазки из носа и горла, вскрывают и проводят анализ.

Съемки, к слову, проходили вечером. Выйти попить или поесть, как на обычной работе, сотрудники себе позволить не могут. Позавчера в лабораторию поступило около 350 проб, вчера уже более 450. С каждым днём количество растет, как и время работы специалистов. Сотрудники в последнее время уходят домой за полночь. На помощь пришли добровольцы. Здесь волонтеры – это аспиранты и кандидаты наук из института биохимии и генетики.

Здесь и вправду как в армии. Строго, по-своему опасно, ходят как на службу. Лаборатория работает и в выходные. Ведь никто не отменял и другие анализы, которые сотрудники проводили до пандемии коронавируса.