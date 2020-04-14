В Башкирии обсудили влияние пандемии коронавируса на инвестиционную активность

Последствия пандемии коронавируса скажутся на инвестиционной активности организаций. Об этом сегодня говорили во время заседания президиума республиканского правительства, прошедшего в дистанционном режиме. Однако с другой стороны, это должно стать точкой роста инвестиций в новые ниши, в том числе импортозамещающие.

Например, производство антисептических средств и медицинских масок. Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов представил региональный проектный штаб «Центр привлечения инвестиций». По плану он должен стать координационно-совещательным органом для оперативного рассмотрения проектов в регионе.

Также участники заседания рассмотрели проект по предоставлению субсидий на создание и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве. В повестке дня также было включено и обеспечение учащихся детей-инвалидов бесплатным питанием за счет республиканского бюджета