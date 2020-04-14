Спортшкола «Уфы» первой в РПЛ запустила серию видеотренировок

Занимайтесь футболом, не выходя из дома. Спортшкола «Уфы» первой в Российской премьер-лиге запустила серию видеотренировок, которые рассчитаны на старшую, среднюю и младшую группу. Но при этом никто не запрещает присоединиться тем, кто не является воспитанником футбольной «Уфы», тренироваться могут и взрослые.

Главный тренер команды «Уфа-2» в раздевалке пока в гордом одиночестве. Но если раньше занятия Альберта Лукманова были доступны только тем, кто приходил на стадион «Нефтяник», то теперь присоединиться в интернете может любой желающий. Футбольный клуб «Уфа» решил оживить жизнь школы, организовав онлайн-тренировки. Отдельно для старшей группы – это ребята до 2004 года рождения, средней – от 12 до 15 лет и младшей – от 7 до 11. Длительность тренировок – минимум 40 минут, максимум – 50. Проходят они для младшей группы трижды в неделю, для средней – четыре и старшей – пять раз.

Ребята ждут тренировок, так мы решили поддержать всех нас: и тренеров, и детей. Для нас это ново, мы тоже начинаем учиться в новых реалиях. Нам самое важное – это воспитанники. Наша задача – воспитывать наших ребят, и мы верим, что через некоторое время многие из них будут защищать цвета футбольного клуба «Уфа». Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Онлайн-тренировки подхватили по всей республике. Так, в Сибае в семье Гарифуллиных сразу три футболиста. Обычно они живут в столице республики – все мальчики занимаются в школе «Уфа». Начиная от старшего Дауда, продолжая 12-летним Исламом и заканчивая 8-летним Рамазаном. Для каждого футболиста Гарифуллиных – своя тренировка в соответствии возрасту.