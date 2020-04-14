В Уфе приюту пришлось 4 месяца хранить расстрелянных собак в морозилке

Директор приюта "Доброта" Елена Жданова рассказала продолжение страшной истории расстрела собак на своей территории. В конце декабря в приюте в Новоалександровке неизвестные расстреляли шесть собак. Волонтеры сразу же подали заявление в полицию.
В конце прошлого года редакция bash.news подробно рассказывала об этой жуткой истории. Тогда массовый расстрел животных в Уфе вызвал шок у многих зоозащитников города. Елена Жданова, руководитель приюта, подала заявление в полицию и потребовала найти людей, которые учинили кровавую бойню.
Спустя 4 месяца ей пришел ответ из МВД, датированный концом января. Сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на "отсутствие события преступления". Под этой формулировкой, если говорить простым языком, в уголовно-процессуальном кодексе скрывается несколько сценариев: преступления не было, пострадавший покалечил себя сам, либо это произошло вследствие каких-либо природных факторов.
Елена Жданова поделилась своими мыслями на этот счет в социальных сетях. Она рассказала, как приюту пришлось долгое время хранить трупы собак в морозилке в ожидании расследования.
Спустя время волонтеры решили самостоятельно достать пули из тел. Все это время добиваться правды Елене помогали ветеринары.