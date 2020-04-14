В Уфе приюту пришлось 4 месяца хранить расстрелянных собак в морозилке

Директор приюта "Доброта" Елена Жданова рассказала продолжение страшной истории расстрела собак на своей территории. В конце декабря в приюте в Новоалександровке неизвестные расстреляли шесть собак. Волонтеры сразу же подали заявление в полицию. 

В конце прошлого года редакция bash.news подробно рассказывала об этой жуткой истории. Тогда массовый расстрел животных в Уфе вызвал шок у многих зоозащитников города. Елена Жданова, руководитель приюта, подала заявление в полицию и потребовала найти людей, которые учинили кровавую бойню. 

Спустя 4 месяца ей пришел ответ из МВД, датированный концом января. Сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела, сославшись на "отсутствие события преступления". Под этой формулировкой, если говорить простым языком, в уголовно-процессуальном кодексе скрывается несколько сценариев: преступления не было, пострадавший покалечил себя сам, либо это произошло вследствие каких-либо природных факторов. 

Елена Жданова поделилась своими мыслями на этот счет в социальных сетях. Она рассказала, как приюту пришлось долгое время хранить трупы собак в морозилке в ожидании расследования. 

Спустя время волонтеры решили самостоятельно достать пули из тел. Все это время добиваться правды Елене помогали ветеринары.  

 В приюте "Доброта" жесточайшим образом были убиты 6 собак. Сотрудники полиции обещали забрать их на вскрытие, но никто этого не сделал. Собаки пролежали в холодильнике почти 4 месяца, и только на этой неделе мы их утилизировали. Одну собаку мы вскрыли сами в клинике и вытащили из нее пули. Вскрыли только голову, делали рентген, это стоит недешево. Увидели в голове три пули, их и достали. Рентген тела делать не стали. Одну пулю забрали на баллистическую экспертизу в конце января. И, получается, в эти же дни нам вынесли постановление, только прислали спустя три месяца. 

Елена Жданова, директор приюта "Доброта"