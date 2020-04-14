В Уфе приюту пришлось 4 месяца хранить расстрелянных собак в морозилке

В приюте "Доброта" жесточайшим образом были убиты 6 собак. Сотрудники полиции обещали забрать их на вскрытие, но никто этого не сделал. Собаки пролежали в холодильнике почти 4 месяца, и только на этой неделе мы их утилизировали. Одну собаку мы вскрыли сами в клинике и вытащили из нее пули. Вскрыли только голову, делали рентген, это стоит недешево. Увидели в голове три пули, их и достали. Рентген тела делать не стали. Одну пулю забрали на баллистическую экспертизу в конце января. И, получается, в эти же дни нам вынесли постановление, только прислали спустя три месяца.

Елена Жданова, директор приюта "Доброта"