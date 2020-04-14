В Уфе беременная хотела обвинить таксиста в мошенничестве, но не вышло

Необычный случай накануне произошел в Уфе. В одной из групп появилась жалоба от беременной жительницы города на таксиста. По ее словам, мужчина украл у нее деньги с карты после поездки.

Уфимка в прошлые выходные заказала поездку от дворца Машиностроителей до Максимовки и обратно. Девушка отмечает, что поездка должна была обойтись ей в 220 рублей, однако в итоге вышло дороже на 100 рублей. Однако на этом сюрпризы не закончились.

Сказать, что я офигела - ничего не сказать. Решила не нервничать и просто заплатить. Оплата была по карте, но водитель сказал, что наличными. Я отдала ему наличными. Зайдя домой, увидела, что с карты списали деньги. Да, сама виновата, не заметила. Не понимаю, как водителю позвонила совесть так подло обмануть девушку на 7-м месяце беременности. Алия Г., жительница Уфы

Жители Уфы сразу заподозрили неладное. По словам девушки, водитель объяснил повышение цены долгим ожиданием. Однако бывалые таксисты отметили, что это невозможно: водитель не может “накрутить” такие цифры в обман системы. Пост вызвал бурное обсуждение среди горожан.

Кто-то начал ругать таксистов, кто-то - саму героиню, упрекая ее в том, что она выдумала эту историю, как и свою беременность. Черниковские таксисты и вовсе прикинули, что девушка могла ездить за “закладкой”: ночью такие маршруты до Максимовки и обратно совершают в основном любители “синтетики”.

Вскоре в ветку обсуждений пришли представители таксопарка. Вместо тысячи слов они приложили скриншот заказа, полностью опровергающий слова девушки.

Дама расфантазировалась. В данной поездке участвовало двое мужчин, которые направлялись в ночной магазин, то есть дама в поездке не участвовала. Поездка изначально была оформлена за наличный расчёт, который и был произведён. Водитель остался в убытке , так как время ожидания ему так и не оплатили. Какие деньги были сняты с её карты, для всех остается вопросом. комментарий таксопарка

Уфимцы предложили представителям таксопарка подать заявление на девушку за клевету.

Редакция bash.news пообщалась с представителем одного из крупных агрегаторов такси в Уфе. Наш собеседник на условиях анонимности признался, что таких комментариев за время режима самоизоляции в социальных сетях стало больше. Это может быть не просто так: так компании-конкуренты могут уничтожать своих коллег по цеху через городские сообщества, коих в городе много - "типичные", "подслушано", "черные списки" и так далее.