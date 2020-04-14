В Уфе беременная хотела обвинить таксиста в мошенничестве, но не вышло

Необычный случай накануне произошел в Уфе. В одной из групп появилась жалоба от беременной жительницы города на таксиста. По ее словам, мужчина украл у нее деньги с карты после поездки.
Уфимка в прошлые выходные заказала поездку от дворца Машиностроителей до Максимовки и обратно. Девушка отмечает, что поездка должна была обойтись ей в 220 рублей, однако в итоге вышло дороже на 100 рублей. Однако на этом сюрпризы не закончились.
Жители Уфы сразу заподозрили неладное. По словам девушки, водитель объяснил повышение цены долгим ожиданием. Однако бывалые таксисты отметили, что это невозможно: водитель не может “накрутить” такие цифры в обман системы. Пост вызвал бурное обсуждение среди горожан.
Кто-то начал ругать таксистов, кто-то - саму героиню, упрекая ее в том, что она выдумала эту историю, как и свою беременность. Черниковские таксисты и вовсе прикинули, что девушка могла ездить за “закладкой”: ночью такие маршруты до Максимовки и обратно совершают в основном любители “синтетики”.
Вскоре в ветку обсуждений пришли представители таксопарка. Вместо тысячи слов они приложили скриншот заказа, полностью опровергающий слова девушки.
Уфимцы предложили представителям таксопарка подать заявление на девушку за клевету.
Редакция bash.news пообщалась с представителем одного из крупных агрегаторов такси в Уфе. Наш собеседник на условиях анонимности признался, что таких комментариев за время режима самоизоляции в социальных сетях стало больше. Это может быть не просто так: так компании-конкуренты могут уничтожать своих коллег по цеху через городские сообщества, коих в городе много - "типичные", "подслушано", "черные списки" и так далее.