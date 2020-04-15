Названа дистанция передачи коронавируса от человека к человеку

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Оказалось, что COVID-19 передается на расстоянии четырех метров. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Со слов эксперта, данную теорию подтвердили ученые из США. COVID-19 может сохраняться в воздухе до трех часов. На поверхности различных предметов коронавиус "держится" до нескольких дней.
Также Николай Брико отметил, что передача может произойти и контактным путем. По его мнению, результат от принимаемых мер будет виден где-то через неделю.
Фото: Интернет.