Названа дистанция передачи коронавируса от человека к человеку

В мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Оказалось, что COVID-19 передается на расстоянии четырех метров. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Со слов эксперта, данную теорию подтвердили ученые из США. COVID-19 может сохраняться в воздухе до трех часов. На поверхности различных предметов коронавиус "держится" до нескольких дней.

Также Николай Брико отметил, что передача может произойти и контактным путем. По его мнению, результат от принимаемых мер будет виден где-то через неделю.

Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва — это точно совершенно, на третьей, а то и на четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса.

Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

Фото: Интернет.