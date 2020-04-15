Названа дистанция передачи коронавируса от человека к человеку

Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва — это точно совершенно, на третьей, а то и на четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса.

Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава