Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую

Посиневшие губы - малозаметный симптом коронавируса. Именно он указывает на опасность для здоровья человека. Об этом заявили эксперты Нацслужбы здравоохранения Великобритании.

Посиневшие губы - первый признак коронавируса. Это значит, что в крови имеется дефицит кислорода. Об этом сообщает издание Express.

Эксперты выяснили, что симптомы COVID-19 зачастую вызывают только дискомфорт, с которым справиться можно дома при правильном лечении. Однако есть признаки, которые указывают на смертельную опасность. Во всех случаях специалисты рекомендуют обратиться за медпомощью.