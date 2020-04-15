В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей коронавируса

Оказалось, что коронавирус у человека может протекать бессимптомно. В некоторых регионах РФ число таких пациентов достигло 50%. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Со слов эксперта, чем больше людей тестируют на COVID-19, тем больше выявляют заболевших, однако у них отсутствуют какие-либо признаки инфекции. В среднем в начале марта по РФ таких пациентов было около 10%. На сегодняшний день их число возросло до 30%.
Согласно последним данным, в России зафиксировано свыше 21 тысячи случаев заражения. Из них выздоровели 1694 пациентов. 170 человек скончались.
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