В России зафиксировали рост числа бессимптомных носителей коронавируса

Оказалось, что коронавирус у человека может протекать бессимптомно. В некоторых регионах РФ число таких пациентов достигло 50%. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Со слов эксперта, чем больше людей тестируют на COVID-19, тем больше выявляют заболевших, однако у них отсутствуют какие-либо признаки инфекции. В среднем в начале марта по РФ таких пациентов было около 10%. На сегодняшний день их число возросло до 30%.