Житель Башкирии осквернил на кладбище 27 могил

Недалеко от Октябрьского произошел вопиющий случай. Злоумышленник спилил с местного кладбища 27 крестов. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.
В субботу, 11 апреля, местная жительница решила проверить могилу сына на кладбище у поселка Муллино. Однако на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина обратилась в полицию.
Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 50-летний местный житель. Об этом сообщили корреспонденты КП-Уфа.
Для чего он разрушал могилы - неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Интернет.