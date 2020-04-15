Житель Башкирии осквернил на кладбище 27 могил

Недалеко от Октябрьского произошел вопиющий случай. Злоумышленник спилил с местного кладбища 27 крестов. В деталях произошедшего разбираются сотрудники полиции.

В субботу, 11 апреля, местная жительница решила проверить могилу сына на кладбище у поселка Муллино. Однако на месте она обнаружила жуткую картину – кто-то спилил крест на могиле ее родственника. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 50-летний местный житель. Об этом сообщили корреспонденты КП-Уфа.

Для чего он разрушал могилы - неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Интернет.