В Башкирии здание детского сада охватило огнём

Сегодня, 15 апреля, утром произошёл пожар в городе Туймазы. На проспекте Ленина огнём охватило здание детского сада. Пресс-служба МЧС России по РБ рассказала подробности случившегося.

На втором этаже горело комната группы на площади 20 кв.м. К счастью, в здании не было ни взрослых, ни детей. Пожар тушили 23 пожарных и 7 единиц специализированной техники.

Кадры тушения серьёзного пожара попали на видео. Пострадавших в огне нет. Теперь предстоит выяснить причину пожара и обстоятельства произошедшего.