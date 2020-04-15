В Башкирии семью с 9-летним ребёнком затоптали коровы

В 2018 году в Туймазах произошёл несчастный случай. Семью из четырёх человек затоптали коровы на поле. Следственный комитет Башкирии завершил расследование серьёзного происшествия.

Семья с 9-летним ребёнком выгуливала собаку на поле, когда в их сторону побежали коровы. Скот пас 26-летний мужчина, который пренебрёг некоторыми мерами предосторожности и отпустил животных. В результате происшествия 9-летний ребёнок получил серьёзные травмы.

Пресс-служба СК по Башкирии сообщает, что вина пастуха установлена. Молодой человек признаёт свою ответственность за случившееся. Расследование дела передано в суд.