В Башкирии двое мужчин погибли страшной смертью в пожарах

В Башкирии за сутки произошло два смертельных пожара. Огонь унёс жизни двоих мужчин. Пресс-служба МЧС России рассказала подробности случившегося.

Вечером 14 апреля в деревне Майгашля огнём охватило бревенчатый дом по улице Рабочей. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горел не только дом, но и надворные постройки. В огне погиб жилец дома – 56-летний мужчина.

А уже ночью 15 апреля пожар произошёл в селе Исянгулово, где огнём охватило пристройку бревенчатого жилого дома. Службы спасения оперативно прибыли на место происшествия. Однако спасти жизнь 37-летнего жильца дома им не удалось.

Следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России предстоит выяснить причины произошедшего.