Курултай Башкирии введёт штраф за растаскивание машинами грязи

Госсобрание Башкирии введёт штрафы для водителей и предприятий за растаскивание грязи по улицам. Нередко грузовики или другие машины развозят на колёсах грязь по дорожному покрытию. Константин Толкачев, председатель Курултая Башкирии, отметил, что теперь загрязнение улиц будет наказываться штрафами.

Законопроект планируется рассмотреть уже на ближайшем пленарном заседании. Водителей будут наказывать не только за «грязные колёса», но и за слив топлива, масел в неположенном месте. Также штраф можно будет получить за мойку автомобиля в непредназначенном для этого месте и отсутствие тента на грузовых машинах.