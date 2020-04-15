Жительница Башкирии подарила больнице два аппарата ИВЛ

Два аппарата искусственной вентиляции легких подарила больнице Краснокамского района местная предпринимательница Дарья Осинина. Количество ИВЛ в медучреждении благодаря такому подарку увеличилось вдвое. Как рассказали БСТ в администрации муниципалитета, Дарья Осинина учредила компанию, которая занимается поставками медицинского оборудования.
Сама она проживает в Нефтекамске, но родилась и выросла в селе Николо-Березовка Краснокамского района. Это всего в шести километрах от города.
На малой родине у предпринимательцы проживают родители, а также бабушка и дедушка. Аппараты ИВЛ Дарья Осинина подарила, чтобы помочь землякам в трудную минуту.