В России зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные по количеству заболевших в России. За сутки выявлено 3 388 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших за всё время – 24 490 человек .

По последним оперативным данным за сутки от коронавируса умерли ещё 28 человек (за всё время – 198). Полностью излечились от COVID-19 292 человека за сутки (за всё время – 1 986). Только в Республике Алтай на данный момент ещё не выявлено ни одного заболевшего.