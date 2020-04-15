В Уфе 69-летняя пенсионерка зарезала родного внука

14 апреля в Уфе произошла страшная трагедия. В одной из квартир по улице Шота Руставели было обнаружено тело 20-летнего парня. Корреспонденты «Вести-Башкортостан» рассказали подробности случившегося.
По подозрению в убийстве парня была задержана 69-летняя бабушка молодого человека. По предварительным данным, между родственниками возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры пенсионерка схватила нож и ударила им внука в сердце.
20-летний уфимец скончался на месте от серьёзной травмы. На данный момент проводятся следственные действия. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.