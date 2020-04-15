Назван средний возраст больных коронавирусом жителей Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали о среднем возрасте больных коронавирусом. Так, из 149 больных более 85 процентам пациентов от 18 до 65 лет. Среди пациентов есть и дети, их всего 2%, сказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Глава ведомства также рассказал, что под наблюдением врачей находятся 116 человек. Остальные же, находятся дома, в строгом карантине. Как отметил Забелин, их болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают на дому.
Напомним, что за сутки в Башкирии количество Covid-положительных увеличилось с 129 до 149. Девятерым пациентам удалось вылечиться. К сожалению, пять человек стали жертвами коронавируса.