Назван средний возраст больных коронавирусом жителей Башкирии

В Минздраве Башкирии рассказали о среднем возрасте больных коронавирусом. Так, из 149 больных более 85 процентам пациентов от 18 до 65 лет. Среди пациентов есть и дети, их всего 2%, сказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Глава ведомства также рассказал, что под наблюдением врачей находятся 116 человек. Остальные же, находятся дома, в строгом карантине. Как отметил Забелин, их болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают на дому.