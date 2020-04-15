Минздрав Башкирии рассказал об опасности коронавируса для больных астмой

Сегодня, 15 апреля, в Минздраве Башкирии прошёл ежедневный брифинг по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участники собрания обсудили текущую ситуацию с COVID-19 в республике. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин ответил на вопрос об опасности заболевания коронавирусом для больных астмой.

Некоторый родители детей, которые болеют бронхиальной астмой, переживают о возможной уязвимости перед коронавирусной инфекцией. Максим Забелин подтвердил, что больные астмой находятся в зоне риска. Однако при соблюдении всех мер защиты опасность заболевания коронавирусом не высока.

Министр здравоохранения отметил, что детям с астмой нужно соблюдать такие же меры профилактики, что и здоровым. Главное, чтобы родители были настороже и не занимались самолечением при изменении состояния ребёнка. По данным на 15 апреля, в Башкирии зарегистрировано 149 случаев заболевания COVID-19.

Такие дети находятся в группе риска. Меры профилактики такие же. Поэтому надо просто быть родителям настороже. Если изменилось самочувствие ребенка, не надо заниматься самолечением и немедленно обращаться к врачу. Максим Забели, министр здравоохранения Башкирии