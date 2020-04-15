В Минздраве Башкирии рассказали, в каких больницах находятся больные с коронавирусом

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, в каких больницах пациенты с коронавирусом получают лечение. Данные озвучил на брифинге глава ведомства Максим Забелин. По его словам, 116 жителей Башкирии из разных городов и районов республики находятся под наблюдением врачей.
Из 149 Covid-положительных пациентов около 20 находятся в жестком карантине дома. За ними постоянно ведут наблюдение специалисты и назначают им лечение. Их состояние, по словам Забелина, удовлетворительное.
Больные же средней тяжести или с тяжелым состоянием госпитализированы в больницу. Так, больше всего пациентов в инфекционной больнице в Уфе. Там больше половины всех коронавирусных больных - 56. Их состояние оценивается как среднее, стабильное.
Редакция bash.news публикует список больниц, в которых на данный момент есть пациенты с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это:
РКБ им.Куватова – 28 (ср.тяж.)
ГКБ Демского района –8 (6 ср.тяж., 1 тяж.);
Октябрьский ГБ №1 – 1 (ср.тяж.);
г.Нефтекамск ГБ –2 (ср.тяж.);
ЦГБ Кумертау – 1 (ср.тяж.);
ЦГБ Сибай – 1(ср.тяж.);
РКИБ Стерлитамак – 2 (ср.тяж.)
Белебеевская ЦРБ – 8 (7 - ср.тяж, 1 – тяж.);
Бирская ЦРБ – 5 (ср.тяж.)
Буздякская Црб – 1 (ср.тяж.)
Дюртюлинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.)
Исянгуловская ЦРБ – 1 (ср.тяж.);
Туймазинская ЦРБ – 1 (ср.тяж.).