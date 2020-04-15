В Башкирии все анализы на коронавирус будут проводиться в местных лабораториях

Сегодня, 15 апреля, в Минздраве Башкирии прошёл ежедневный брифинг по борьбе с коронавирусной инфекцией. На собрании обсудили текущую ситуацию с вирусом в республике. Спикеры отметили, что с каждым днём больше лабораторий присоединяется к проведению анализов на COVID-19.

С 14 апреля все анализы на коронавирус будут проводиться в Башкирии. Если раньше анализы жителей республики направлялись в столичные лаборатории, то сейчас центры в Башкирии справляются с количеством тестов. Также дополнительные лаборатории откроются в Стерлитамаке, а в конце следующей недели – в Белорецке.

На данный момент в республике проведено 24 881 исследование. За одни сутки проводится около 1900 тестов, а с открытием новых лабораторий это количество увеличится до 2 тысяч. К проверкам анализов на COVID-19 присоединяется всё больше частных лабораторий.