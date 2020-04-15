В Башкирии стали известны личности двух погибших пациентов с коронавирусом

Сегодня, 15 апреля, на ежедневном брифинге по борьбе с коронавирусом обсудили текущую ситуацию в Башкирии. Стало известно, что умерли ещё два пациента с подтвержденным коронавирусом. Минздрав РБ предоставил подробную информацию о личностях умерших.

Представители министерства сообщили, что погибшие – мужчины. Один из пациентов – 33-летний житель Мечетлинского района. Известно, что мужчина нуждался в инсулине, ему диагностировали сахарный диабет с осложнениями.

Второй пациент – 52-летний житель Стерлитамака. Мужчина страдал острым лейкозом. За всё время в Башкирии умерли 5 пациентов с подтвержденным коронавирусом.