Продукты на дом и психологическая помощь: в Сибае начал работать волонтерский штаб

В Сибае создан волонтёрский штаб. За две недели добровольцы уже обработали более 200 заявок о помощи . Число волонтёров каждый день растет.

В основном волонтерами становятся жители от 20 до 45 лет. Это учителя, воспитатели, врачи, студенты ветераны боевых действий. Не так давно ряды волонтеров пополнили ещё 21 человек – работники учреждений культуры города. Несмотря на то, что почти у каждого из них своя семья и множество забот, они находят время для общественной работы.