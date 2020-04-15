В Башкирии во время самоизоляции у водителей стали сливать бензин

Жители Башкирии начали все чаще жаловаться на слив бензина из своих автомобилей. Многих из автолюбителей на время режима самоизоляции в Башкирии припарковали своих железных коней во дворах до лучших времен. Теперь эти машины оказались под прицелом бензиновых воришек.

Стандартная процедура: к припаркованной машине подъезжает автомобиль, из него выходят двое мужчин, несколько минут копошатся вокруг своей цели и потом уезжают. Так со стороны выглядит слив бензина. Раньше такими вещами промышляли в Башкирии не так часто, а уж если сливали, то хозяева не писали заявление в полицию, а искать воришек через социальные сети.

Однако из-за пандемии коронавируса в республике бензин стали сливать чаще. В сообществах в социальных сетях за последние недели резко увеличилось количество видеозаписей, по которым видно, как предприимчивые люди пытаются слить бензин из автомобилей.

Очередной случай был зафиксирован на камеру видеонаблюдения накануне в Стерлитамаке на улице Дружбы. На всю процедуру у двух мужчин ушло порядка 4 минут. Этот район известен и за пределами города, прежде всего благодаря своей криминогенной обстановке. На этих кадрах видно, как к "Газели" во дворе подъезжает отечественная "четырнадцатая". Двое мужчин начинают крутиться вокруг грузового автомобиля, периодически оглядываясь по сторонам.