Жители Башкирии, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами

Нацбанк Башкортостана напоминает о возможности получить кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Особые условия приняли для тех, кто пострадал с начала пандемии коронавируса. Правительством России установлены максимальные размеры кредитов, по которым можно получить отсрочку.

По кредитным картам эта сумма составляет 100 тысяч рублей. Максимальный размер потребзайма – 250 тысяч для физических лиц и 300 – для юридических. Лимит автокредита – 600 тысяч. 2 млн рублей – лимит по ипотеке в регионах, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Кредитные каникулы – новый федеральный закон,  который был принят для поддержки граждан, которые попали в тяжелую ситуацию в результате пандемии коронавируса. Здесь кредитные каникулы по ипотечным кредитам также могут быть предоставлены на срок до 6 месяцев. Для Башкортостана сумма кредитного договора в этом случае должна составлять до 2 млн рублей.

Фануза Калимуллина, начальник экономического отдела Национального банка по Республике Башкортостан Банка России