Жители Башкирии, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами

Кредитные каникулы – новый федеральный закон, который был принят для поддержки граждан, которые попали в тяжелую ситуацию в результате пандемии коронавируса. Здесь кредитные каникулы по ипотечным кредитам также могут быть предоставлены на срок до 6 месяцев. Для Башкортостана сумма кредитного договора в этом случае должна составлять до 2 млн рублей.

Фануза Калимуллина, начальник экономического отдела Национального банка по Республике Башкортостан Банка России