Жители Башкирии, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться кредитными каникулами

Нацбанк Башкортостана напоминает о возможности получить кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Особые условия приняли для тех, кто пострадал с начала пандемии коронавируса. Правительством России установлены максимальные размеры кредитов, по которым можно получить отсрочку.
По кредитным картам эта сумма составляет 100 тысяч рублей. Максимальный размер потребзайма – 250 тысяч для физических лиц и 300 – для юридических. Лимит автокредита – 600 тысяч. 2 млн рублей – лимит по ипотеке в регионах, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.