В Стерлитамаке предприниматели помогают медикам бороться с коронавирусом

Жители со всей республики объединяются, чтобы помочь врачам в это нелёгкое время. Многие бизнесмены помогают медработникам. Так, в Стерлитамак прибыла очередная партия необходимых вещей от предпринимателей со всей республики.
Эдуард Нигматуллин из Стерлитамака – фермер с большим стажем. Мужчина занимается благотворительностью уже не первый год – несколько лет назад он подарил многодетным семьям около полусотни породистых козлят. В нынешних условиях предприниматель продолжает помогать, но уже медработникам.
В благотворительной акции участвуют и другие предприниматели. Кроме продуктов, сюда привезли одноразовую посуду, постельное бельё и вещи – всё, что может облегчить жизни медработников.
То, что привезли предприниматели в помощь Стерлитамакской больнице, врачи запишут и распределят в нужные места. Продукты отправят медработникам и пациентам, которые сейчас на карантине, другие вещи будут использоваться в госпитале, который предназначен для лечения больных с диагнозом COVID-19.
С каждым днём таких историй доброты становится все больше. Многие предприниматели помогают тем, кто на передовой, невзирая на личные трудности. Жители города сплачиваются и совершают хорошие поступки, мотивированные отнюдь не прибылью. Вопреки общему мнению последние события не разделяют, а сплачивают ещё сильнее.