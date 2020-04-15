В Уфе маленькая девочка в самоизоляцию выгуливала собаку на крыше

Маленькая уфимка необычным и опасным способом решила погулять с собакой в режим самоизоляции. Девочка выгуливала своего питомца прямо на крыше многоэтажки. Кадры опасной прогулки попали на видео местных жителей.

Жильцы соседнего дома заметили девочку с собакой на крыше многоквартирника. Ребёнок развлекался с питомцем, играл и бегал. И хотя бортики крыши были высокие, такое времяпрепровождение выглядит опасным.

Напомним, 31 марта в Башкирии введён режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Жителям республики настоятельно рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, а теперь за нарушение режима можно получить штраф. Видимо, поэтому девочка решила прогуляться с питомцем на крыше, хотя выгул собак и разрешен в 100 метрах от дома.