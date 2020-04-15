В Уфе у родителя ребенка из дежурного детсада нашли коронавирус

В Уфе закрыли один из дежурных детских садиков из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Как сообщила замглавы администрации города Алина Сулейманова, речь идет о садике №122, что находится в Октябрьском районе. По ее словам, у одного из родителей ребенка обнаружен коронавирус.
Сейчас образовательное учреждение закрыто на карантин. Отмечается, что в группе числилось 22 ребенка. Детям и их родителям прелписано соблюдать меры предосторожности и рекомендовано уйти на самоизоляцию.
Напомним, с 7 апреля, в период режима самоизоляции, работают 22 дежурных детсадов. Они открыты для детей, родители которых трудятся в организациях непрерывного цикла.