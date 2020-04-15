В Уфе у родителя ребенка из дежурного детсада нашли коронавирус

В Уфе закрыли один из дежурных детских садиков из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Как сообщила замглавы администрации города Алина Сулейманова, речь идет о садике №122, что находится в Октябрьском районе. По ее словам, у одного из родителей ребенка обнаружен коронавирус.