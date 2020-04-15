В Башкирии годовалый малыш выпал из окна на седьмом этаже

В городе Салават произошёл трагический несчастный случай. 14 апреля из окна многоэтажки выпал годовалый малыш. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь ребёнка.
По данным СК России по РБ, малыш был дома с родителями. В какой-то момент ребёнок остался один в комнате и забрался на подоконник у открытого окна. Неосторожное движение привело к падению малыша с 7 этажа.
На место происшествия срочно прибыли врачи и госпитализировали малыша. Но спасти жизнь несчастного медикам не удалось. Следствие проводит проверку несчастного случая.