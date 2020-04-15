В Башкирии годовалый малыш выпал из окна на седьмом этаже

В городе Салават произошёл трагический несчастный случай . 14 апреля из окна многоэтажки выпал годовалый малыш . К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь ребёнка.

По данным СК России по РБ, малыш был дома с родителями. В какой-то момент ребёнок остался один в комнате и забрался на подоконник у открытого окна. Неосторожное движение привело к падению малыша с 7 этажа.