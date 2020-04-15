Владимир Путин предложил направить на поддержку регионов 200 млрд рублей

200 миллиардов для регионов. Такую сумму предложил направить Владимир Путин, чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность региональных бюджетов. Сегодня Президент провел онлайн-совещание с членами правительства страны.
В ходе совещания Глава России обратился к чиновникам и бизнес-сообществу с призывом готовить новые меры, которые помогут спасти экономику страны в условиях жесткого кризиса. Так, на поддержку региональных бюджетов Путин предложил направить 200 миллиардов рублей. Местные власти смогут использовать эти средства в части поддержки занятости и деловой активности, а также на направить их на выплату пособий и заработных плат бюджетникам.
Владимир Путин поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Глава государства подчеркнул, что единственным обязательным условием является максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.
Президент также отметил, что системообразующие предприятия смогут рассчитывать на льготные кредиты, субсидируемые государством в размере ключевой ставки Центробанка. Он при этом подчеркнул, что в перечне системообразующих должны быть только «исключительно важные для всей национальной экономики» предприятия.