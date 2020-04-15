Владимир Путин предложил направить на поддержку регионов 200 млрд рублей

В ходе совещания Глава России обратился к чиновникам и бизнес-сообществу с призывом готовить новые меры, которые помогут спасти экономику страны в условиях жесткого кризиса. Так, на поддержку региональных бюджетов Путин предложил направить 200 миллиардов рублей. Местные власти смогут использовать эти средства в части поддержки занятости и деловой активности, а также на направить их на выплату пособий и заработных плат бюджетникам.