В Уфе у инвалида с ДЦП отбирают квартиру

Из-за долга в сто тысяч рублей потерял квартиру. Житель Уфы с диагнозом ДЦП попал в сложную ситуацию и в любой момент может оказаться на улице. Кредиторы же считают, что с должником поступили, как и было предусмотрено договором: недвижимость продали, собственнику вернули 1 миллион рублей.

Инвалид с ДЦП Вячеслав Ильин попал в беду и просит о помощи. Два года назад под залог недвижимости он взял ссуду у частного лица размером 140 тысяч рублей. 40 тысяч он отдал сразу посреднику. По его словам, он исправно выплачивал проценты целый год, а потом закрывать долги не смог. При пенсии в 15 тысяч рублей ему было необходимо отдавать по 10 тысяч рублей каждый месяц, на жизнь средств не оставалось. Прошел еще год, и тут выяснилось, что единственное жилье – двухкомнатную квартиру стоимостью около 3 миллионов рублей – продали с торгов и уже есть новый хозяин.

Понимаете, что происходит: за эти два года, кроме основного заболевания ДЦП, у меня было два инсульта. То есть меня постоянно пугают, я не сплю ночами, но это, наверное, потому что инсульты были. График сна у меня сбился, я под утро только засыпаю, часа на три, на четыре. И вот, понимаете, у меня постоянно трясучка. Я постоянно ожидаю, когда он вот придет и скажет: «Давай отсюда убирайся». Вячеслав Ильин

Человек, который давал ссуду, Ренат Гимазетдинов. Он ссылается на решение суда, которое вступило в силу, и свою вину категорически отрицает.

Ну ладно. У него все судебные решения должны быть на руках. Вы понимаете, он у меня взял деньги взаймы. Естественно, я не просто так дал ему эти деньги. Был суд, на суд он не являлся. Я его уведомлял, чтобы он мне вернул деньги. Человек на контакт не шел. Не хотел общаться. Я его предупреждал, что будет суд и будет разбирательство по этому поводу. Ренат Гимазетдинов

Специалисты отмечают, что подобные ситуации зачастую сопровождаются договорами с серьезными санкциями для должника. Но выход есть.

Если собственник квартиры считает, что его квартира была продана значительно ниже рыночной стоимости, он вправе провести самостоятельную оценку, в последующем обратиться в суд и оспаривать данную сделку купли-продажи квартиры именно по этим основаниям. Гузель Харрасова, адвокат

Случай также прокомментировали в Нацбанке по Башкортостану. Регулятор напомнил, что с 1 октября прошлого года выдавать займы под залог недвижимости могут только банки, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные КПК, Росвоенипотека, работодатели, которые выдают жилищные займы, и организации из списка ДОМ.РФ. Требования ужесточили, чтобы обезопасить жителей от черных кредиторов и мошенников.

Эти изменения защищают заемщиков от мошенничества с их жильем. Раньше закон не запрещал юрлицам выдавать ипотечные займы. Недобросовестные организации использовали такие займы как способ забрать себе квартиру заемщика. Вадим Печников, главный экономист отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России