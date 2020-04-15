В Уфе у инвалида с ДЦП отбирают квартиру

Из-за долга в сто тысяч рублей потерял квартиру. Житель Уфы с диагнозом ДЦП попал в сложную ситуацию и в любой момент может оказаться на улице. Кредиторы же считают, что с должником поступили, как и было предусмотрено договором: недвижимость продали, собственнику вернули 1 миллион рублей.
Инвалид с ДЦП Вячеслав Ильин попал в беду и просит о помощи. Два года назад под залог недвижимости он взял ссуду у частного лица размером 140 тысяч рублей. 40 тысяч он отдал сразу посреднику. По его словам, он исправно выплачивал проценты целый год, а потом закрывать долги не смог. При пенсии в 15 тысяч рублей ему было необходимо отдавать по 10 тысяч рублей каждый месяц, на жизнь средств не оставалось. Прошел еще год, и тут выяснилось, что единственное жилье – двухкомнатную квартиру стоимостью около 3 миллионов рублей – продали с торгов и уже есть новый хозяин.
Человек, который давал ссуду, Ренат Гимазетдинов. Он ссылается на решение суда, которое вступило в силу, и свою вину категорически отрицает.
Специалисты отмечают, что подобные ситуации зачастую сопровождаются договорами с серьезными санкциями для должника. Но выход есть.
Случай также прокомментировали в Нацбанке по Башкортостану. Регулятор напомнил, что с 1 октября прошлого года выдавать займы под залог недвижимости могут только банки, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные КПК, Росвоенипотека, работодатели, которые выдают жилищные займы, и организации из списка ДОМ.РФ. Требования ужесточили, чтобы обезопасить жителей от черных кредиторов и мошенников.
Вячеслав Ильин сейчас занят поисками юриста. Он надеется, что удастся вернуть квартиру, а пока его тревожат горькие мысли.