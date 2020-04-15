В Уфе ищут нового хозяина для пса, месяц питавшегося снегом

В Уфимском районе волонтеры спасли брошенного на цепи пса. Собака была сильно истощена: месяц она питалась снегом и собственными фекалиями. Сейчас животное находится на временной передержке и проходит лечение.

Такие звуки Грей издаёт теперь каждый раз при виде еды. Слишком свежи в памяти собаки последние полтора месяца. Зоозащитники из благотворительного фонда «Ковчег. Путь домой» обнаружили пса, сидящего на цепи, в ужасном состоянии. Скелет, обтянутый кожей. Животное словно побывало в собачьем концлагере. У Грея было сильное истощение и обезвоживание.

Но оставлять пса в таком состояние было невозможно. Грея обнаружили в садовом товариществе у сторожа. Оказалось, хозяин собаки умер, а родственники бросили пса. Его тут же повезли в ветклинику. У животного диагностировали воспаление кишечника. Волонтеры стали искать, куда на время восстановление пристроить Грея. Взять на передержку пса согласилась Светлана. У нее самой три собаки, которых она в свое время подобрала брошенными в садовом товариществе и приюте.

Первым делом Грей облизал все миски собак, стоящие во дворе, рассказывает Светлана. Он до сих пор жадно глотает еду, словно не может наесться. Оставить Грея себе Светлана не может. Пока идет восстановление, собака будет у нее. Животному уже нужно искать новый дом, чем и занимаются волонтеры.