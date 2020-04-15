В клинике БГМУ в Уфе студентов-добровольцев готовят к работе с больными СOVID-19

Терапевтический корпус клиники БГМУ перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. В отделении реанимации установили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые пациенты с СOVID-19 поступят в медицинское учреждение уже завтра, тогда же начнется и смена у первой бригады врачей.
В больнице они будут жить две недели вместе с пациентами. Затем на смену им заступит другая бригада. Профессионалам помогут и будущие врачи. 10 студентов Башкирского медицинского университета также заступят в смену.
Перед началом работы обязательная дезинфекция рук и открытых частей тела. Затем студенты надевают одноразовый противочумный костюм, бахилы, две пары печаток, респиратор и визор. Сегодня это только репетиция. Уже завтра они заступают в смену, и им придется каждый день самостоятельно готовится к работе с зараженными коронавирусом.
Врачи работают бригадами посменно. Весь медперсонал на две недели будет изолирован вместе с пациентами. После окончания смены для всех строго двухнедельный домашний карантин. В госпитале создали все необходимые условия для проживания медиков. Общежитие сделали на 2 и 3 этажах. Есть все: комнаты для отдыха, тренажерный зал и аудитории для занятий студентов. Ведь учебу никто не отменял. А на носу сессия.
В реанимации госпиталя установили 18 аппаратов ИВЛ. К ним будут подключать пациентов в тяжелом состоянии. Все показатели выводятся на монитор. Также помимо реанимации, кислородом будут оснащены 70 палат.
В госпитале завершаются работы по установке оборудования. Палаты оснащают всем необходимым. И уже завтра медицинское учреждение готово принять первых пациентов. Всего больница будет рассчитана на 100 мест.