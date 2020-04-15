В клинике БГМУ в Уфе студентов-добровольцев готовят к работе с больными СOVID-19

Терапевтический корпус клиники БГМУ перепрофилировали в госпиталь для больных коронавирусом. В отделении реанимации установили 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первые пациенты с СOVID-19 поступят в медицинское учреждение уже завтра, тогда же начнется и смена у первой бригады врачей.

В больнице они будут жить две недели вместе с пациентами. Затем на смену им заступит другая бригада. Профессионалам помогут и будущие врачи. 10 студентов Башкирского медицинского университета также заступят в смену.

Перед началом работы обязательная дезинфекция рук и открытых частей тела. Затем студенты надевают одноразовый противочумный костюм, бахилы, две пары печаток, респиратор и визор. Сегодня это только репетиция. Уже завтра они заступают в смену, и им придется каждый день самостоятельно готовится к работе с зараженными коронавирусом.

Наше добровольное решение, наверное, потому что мы хотим помогать людям, наверное, потому что мы пришли в эту профессию, потому что хотим помогать людям. Задача наша будет в том, что мы будем полностью заниматься пациентами, т.е. мы будем ставить им капельницы, делать уколы, носить еду, убирать еду. Возможно, даже если будут пациенты такие более тяжелые, то приносить и уносить судно. Игорь Акшенцев, студент Башкирского государственного медицинского университета

Врачи работают бригадами посменно. Весь медперсонал на две недели будет изолирован вместе с пациентами. После окончания смены для всех строго двухнедельный домашний карантин. В госпитале создали все необходимые условия для проживания медиков. Общежитие сделали на 2 и 3 этажах. Есть все: комнаты для отдыха, тренажерный зал и аудитории для занятий студентов. Ведь учебу никто не отменял. А на носу сессия.

Студенты, которые будут здесь работать, они будут продолжать также учиться. Как и мы дистанционно учились все это время. Т.е. не изменится их учебный процесс. Они так же будут готовиться к экзаменам, ну и получат бесценный опыт участия в такой всемирной пандемии. На сегодняшний день 10 человек идут в первую партию, будут работать в составе этого ковид-госпиталя. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

В реанимации госпиталя установили 18 аппаратов ИВЛ. К ним будут подключать пациентов в тяжелом состоянии. Все показатели выводятся на монитор. Также помимо реанимации, кислородом будут оснащены 70 палат.

Есть минимальные требования по госпиталю, т.е. если у нас 100-коечное отделение, то 70 процентов коек должны быть оснащены кислородом. Из них 18 коек – это реанимационно для инвазивных и 17 для неинвазивных. На данный момент у нас 50 коек с кислородом, и доводится кислород еще до 20. И к открытию у нас будет соответствовать вот этому, т.е. 70 коек с кислородной поддержкой. Шамиль Булатов, главный врач клиники Башкирского государственного медицинского университета