Футболисты подешевели, а турниры проходят онлайн: как спорт Башкирии реагирует на пандемию

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Никита Сошников о продлении контракта с клубом ещё не говорил, поскольку мечта об НХЛ ещё не угасла. Хотя Никите в Уфе все нравится, и здесь он адаптировался очень быстро. Об этом рассказал в интервью телеканалу БСТ хоккейный агент Александр Чёрных.

Также он заявил, что Максим Майоров может покинуть «Салават Юлаев», но это ещё будет обсуждаться. Пока от клуба не было прямого отказа от продления контракта с игроком. А контракт Павла Коледова не увеличили. Павлу комфортно в «Салавате Юлаеве», он получил достаточно игрового времени.

Суммарная стоимость игроков футбольного клуба «Уфа» в период пандемии коронавируса снизилась почти на 5 млн евро. Портал transfermarkt.de обновил рыночные цены футболистов башкирской команды. Стоимость не изменилась только у семи представителей «Уфы». Больше всего на футбольном рынке убавил в цене румынский защитник Йонуц Неделчару. Его стоимость упала с 4 млн евро до 3,2 млн. Александр Беленов, Даниил Фомин и Джемал Табидзе сегодня оцениваются в 2 млн евро (- 500 тыс. евро).