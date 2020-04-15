Футболисты подешевели, а турниры проходят онлайн: как спорт Башкирии реагирует на пандемию

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Никита Сошников о продлении контракта с клубом ещё не говорил, поскольку мечта об НХЛ ещё не угасла. Хотя Никите в Уфе все нравится, и здесь он адаптировался очень быстро. Об этом рассказал в интервью телеканалу БСТ хоккейный агент Александр Чёрных.
Также он заявил, что Максим Майоров может покинуть «Салават Юлаев», но это ещё будет обсуждаться. Пока от клуба не было прямого отказа от продления контракта с игроком. А контракт Павла Коледова не увеличили. Павлу комфортно в «Салавате Юлаеве», он получил достаточно игрового времени.
Суммарная стоимость игроков футбольного клуба «Уфа» в период пандемии коронавируса снизилась почти на 5 млн евро. Портал transfermarkt.de обновил рыночные цены футболистов башкирской команды. Стоимость не изменилась только у семи представителей «Уфы». Больше всего на футбольном рынке убавил в цене румынский защитник Йонуц Неделчару. Его стоимость упала с 4 млн евро до 3,2 млн. Александр Беленов, Даниил Фомин и Джемал Табидзе сегодня оцениваются в 2 млн евро (- 500 тыс. евро).
Республиканская спортивная организация «Детский клуб традиционного каратэ «Цунами» и Федерация каратэ фудокан провели в условиях самоизоляции республиканский онлайн-турнир с участием почти 200 юных спортсменов от 5 до 18 лет. В течение недели все участники готовили своё лучшее исполнение ката и ката с оружием и высылали его судейской коллегии. В турнире приняли участие ребята из Уфы, Дюртюлей, Ишимбая, Салавата, Баймака.