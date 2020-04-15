В Башкирии 19-летний парень умирает от опухоли мозга

В Стерлитамаке молодой парень умирает от сильных головных болей, вызванных опухолью мозга. 19-летний Ранэль Шамсутдинов страдает от смертельного диагноза, но не может попасть на прием к врачам. Необходимые ему клиники перепрофилированы под госпитали для больных коронавирусом.
Родители молодого человека записали видеообращение для социальных сетей. Мама Ранэля подробно рассказала о том, что приходится переживать ее сыну. Боль достигла такого предела, что юноша уже не может встать с постели и теряет сознание.
В Стерлитамаке парня принять не могут - все больницы закрыты на карантин. По направлению его должны были взять в РКБ им. Куватова, однако, как известно, и там сейчас сложилась тяжелая ситуация. По словам матери, Ранэль сейчас буквально тает на глазах, счет идет на секунды.
Видеообращение к общественности мгновенно облетело все паблики в социальных сетях и мессенджеры. Спустя некоторое время об этом инциденте стало известно в Минздраве Башкирии. Специалисты ведомства пообещали разобраться в ситуации.