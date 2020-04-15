В Башкирии 19-летний парень умирает от опухоли мозга

В Стерлитамаке молодой парень умирает от сильных головных болей, вызванных опухолью мозга. 19-летний Ранэль Шамсутдинов страдает от смертельного диагноза, но не может попасть на прием к врачам. Необходимые ему клиники перепрофилированы под госпитали для больных коронавирусом.

Родители молодого человека записали видеообращение для социальных сетей. Мама Ранэля подробно рассказала о том, что приходится переживать ее сыну. Боль достигла такого предела, что юноша уже не может встать с постели и теряет сознание.

Ничего не ест. В глазах все двоится. Лежит, можно сказать, как овощ Земфира, мама Ранэля Шамсутдинова

В Стерлитамаке парня принять не могут - все больницы закрыты на карантин. По направлению его должны были взять в РКБ им. Куватова, однако, как известно, и там сейчас сложилась тяжелая ситуация. По словам матери, Ранэль сейчас буквально тает на глазах, счет идет на секунды.