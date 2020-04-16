Ученые из Индии нашли у летучих мышей еще один тип коронавируса

Индийские ученые нашли новый вид коронавируса. Его пасность пока что не изучена. Об этом рассказали в журнале India Today.

Речь идет о коронавирусе летучих мышей (BtCoV). Он был найден у них в северном штате Химачал-Прадеш. Отмечается, штат пользуется популярностью у туристов.

Доктор Прягья Ядав заявила о том, что новый коронавирус крайне опасен для человека. Его еще предстоит изучить. Свидетельств о том, что он способен провоцировать заболевания у людей, еще нет.

Можно с уверенностью утверждать, что коронавирус летучих мышей никак не связан с вирусом SARS-CoV2, который спровоцировал нынешнюю пандемию. Прягья Ядав, сотрудница Национального института вирусологии Индии

Она добавила, что в 2018-2019 годах у этих же видов летучих мышей обнаруживали вирус Нипах, от которого умирают 70 процентов заразившихся людей.